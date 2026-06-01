Anant Raj Global stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Anant Raj Global gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,540 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anant Raj Global 3,00 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2059,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 138,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,64 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Anant Raj Global ein EPS von -7,840 INR je Aktie vermeldet.

Anant Raj Global hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,72 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1761,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 360,97 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at