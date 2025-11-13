|
Anant Raj Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Anant Raj Global hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anant Raj Global ein EPS von -2,280 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anant Raj Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 579,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 341,0 Millionen INR im Vergleich zu 50,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
