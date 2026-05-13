Anant Raj mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anant Raj veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,47 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anant Raj einen Umsatz von 5,41 Milliarden INR eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 15,81 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,43 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,12 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at