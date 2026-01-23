Anant Raj präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anant Raj hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 4,14 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anant Raj 3,23 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 6,42 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at