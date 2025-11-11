Anant Raj: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Anant Raj hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anant Raj ein EPS von 3,09 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,31 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at