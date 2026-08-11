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11.08.2026 06:31:29
Anant Raj: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Anant Raj veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,16 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anant Raj ein EPS von 3,67 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,31 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,92 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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