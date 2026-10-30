Anant Raj stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anant Raj präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,36 INR. Im Vorjahresviertel waren 4,02 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 6,62 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at