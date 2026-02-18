LKQ Aktie
Ananym Capital Buys Another $11 Million of LKQ Amid Stock's 26% Pullback
According to an SEC filing dated Feb. 17, 2026, Ananym Capital Management, LP increased its stake in LKQ (NASDAQ:LKQ) by 361,902 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated size of the share purchase is $10.91 million, calculated using the average quarterly closing price. The total value of the LKQ position rose by $10.68 million, reflecting both trading activity and share price changes.After the buy, LKQ now accounts for 13.79% of Ananym’s 13F reportable assets under management.As of Feb. 17, 2026, LKQ shares were priced at $32.51, down 14.9% over the past year and underperforming the S&P 500 by 29 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu LKQ Corp.
Analysen zu LKQ Corp.
