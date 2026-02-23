Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
|
23.02.2026 19:59:35
Ananym Capital Sells Out of $18 Million Six Flags Entertainment Position Amid the Stock's 63% Decline
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 17, 2026, Ananym Capital Management, LP, liquidated its entire holding of 795,411 shares in Six Flags Entertainment (NYSE:FUN). The estimated transaction value for the sale was $18.07 million based on the quarterly average share price. The quarter-end value of the stake was reduced by $18.07 million, capturing both the sale and any price drift during the period.Ananym Capital fully sold out of Six Flags Entertainment, which previously represented 6.9% of its reportable AUM in the prior quarter.As of Feb. 19, 2026, shares of Six Flags Entertainment were priced at $17.59, down 61.6% over the past year with an alpha of -74.0% versus the S&P 500.
