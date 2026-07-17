ANAP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ANAP ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ANAP die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -30,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 616,9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 435,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at