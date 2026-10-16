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16.10.2026 06:31:29
ANAP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ANAP hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 15,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ANAP -195,520 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 425,5 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 43,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ANAP 756,7 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 172,370 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -153,950 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,95 Prozent auf 2,13 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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