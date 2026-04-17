ANAP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ANAP hat am 14.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -161,10 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ANAP ein EPS von -91,260 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 111,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 262,3 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 555,0 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at