ANAP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ANAP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 71,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ANAP 163,26 JPY je Aktie generiert.

ANAP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 531,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 319,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at