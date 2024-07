ANAP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ANAP präsentierte in der am 16.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2024 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 48,80 JPY gegenüber -34,910 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 613,6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 38,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ANAP 991,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at