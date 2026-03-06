AnaptysBio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AnaptysBio hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 108,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 151,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 USD. Im Vorjahr waren -5,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AnaptysBio mit einem Umsatz von insgesamt 234,60 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 91,28 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 157,01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at