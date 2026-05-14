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14.05.2026 06:31:29
AnaptysBio präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AnaptysBio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AnaptysBio ein EPS von -1,280 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 25,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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