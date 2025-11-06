AnaptysBio: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AnaptysBio lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 154,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 30,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at