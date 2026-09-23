AnaptysBio stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AnaptysBio hat sich am 21.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 5,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 27,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at