Anaergia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anaergia hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anaergia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 51,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at