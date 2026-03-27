Anaergia verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anaergia gab am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 71,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 110,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anaergia -0,310 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 180,20 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Anaergia 111,65 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at