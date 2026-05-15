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15.05.2026 06:31:29
Anaergia veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Anaergia äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anaergia ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anaergia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 121,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,2 Millionen CAD im Vergleich zu 24,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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