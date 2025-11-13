Anaergia: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anaergia hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anaergia -0,010 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51,4 Millionen CAD – ein Plus von 76,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anaergia 29,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at