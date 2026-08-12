Anaergia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anaergia äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 63,9 Millionen CAD gegenüber 32,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at