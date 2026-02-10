Anavex Life Sciences: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anavex Life Sciences stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at