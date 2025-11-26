|
Anavex Life Sciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Anavex Life Sciences hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anavex Life Sciences ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,540 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
