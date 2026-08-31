Anbang Save-Guard Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anbang Save-Guard Group A ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anbang Save-Guard Group A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,67 Prozent auf 697,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 686,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at