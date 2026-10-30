Anbang Save-Guard Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anbang Save-Guard Group A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Anbang Save-Guard Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Anbang Save-Guard Group A mit einem Umsatz von insgesamt 670,1 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 683,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at