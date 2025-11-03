Anbang Save-Guard Group A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anbang Save-Guard Group A lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,310 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anbang Save-Guard Group A 678,5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 669,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at