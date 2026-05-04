HPIL Aktie
WKN DE: A117H8 / ISIN: US40432Y1091
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04.05.2026 13:23:16
Anchor Investment Exits Nearly All of Its BSCQ Position -- a $21 Million Trim
According to a recent SEC filing, Anchor Investment Management, LLC sold 1,078,615 shares of the Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCQ) during the first quarter of 2026. The estimated trade value was $21.1 million, calculated using the average closing price for the quarter. The Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) is a passively managed, defined-maturity bond fund that targets U.S. dollar-denominated investment-grade corporate bonds set to mature in 2026.This looks less like a vote of no-confidence and more like a natural wind-down decision. BSCQ is a defined-maturity ETF -- meaning it is designed to mature and return capital to investors on Dec. 15, 2026. With the fund now less than eight months from that finish line, it makes perfect sense for institutional holders like Anchor to begin closing out or dramatically trimming their positions. The return profile is largely locked in at this stage, and the incremental value of holding the remaining shares is modest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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