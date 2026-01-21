Ancom Logistics Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ancom Logistics Bhd hat am 20.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,2 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at