Ancom Logistics Bhd zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ancom Logistics Bhd stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz wurden 9,5 Millionen MYR gegenüber 8,5 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Umsatz lag bei 35,20 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 33,38 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at