21.01.2026 06:31:28
Ancom Nylex Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ancom Nylex Bhd Registered ließ sich am 20.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ancom Nylex Bhd Registered die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ancom Nylex Bhd Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 428,8 Millionen MYR im Vergleich zu 450,7 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
