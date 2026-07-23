Ancom Nylex Bhd Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ancom Nylex Bhd Registered hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0,02 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,9 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ancom Nylex Bhd Registered einen Umsatz von 459,4 Millionen MYR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,080 MYR, nach 0,060 MYR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,93 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ancom Nylex Bhd Registered einen Umsatz von 1,87 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at