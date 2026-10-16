Ancom Nylex Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ancom Nylex Bhd Registered hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 533,4 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 447,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at