Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
12.08.2026 19:17:44
Ancora’s $1.2 Billion Cash Bid Pressures H.B. Fuller to Rethink Its Debt Strategy
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Aktien in diesem Artikel
|Bid Corporation Limited
|22,80
|-3,39%
|H. B. Fuller Co.
|51,50
|-0,96%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|84,00
|-1,16%