and factory,inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

and factory,inc Registered präsentierte am 17.04.2023 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,860 JPY gegenüber -7,250 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 707,0 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte and factory,inc Registered 665,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at