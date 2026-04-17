and factory,inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

and factory,inc Registered äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,66 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8,420 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 725,0 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 821,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at