and factory,inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

and factory,inc Registered präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat and factory,inc Registered 784,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 836,6 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at