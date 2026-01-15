and factory,inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

and factory,inc Registered lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,79 JPY gegenüber -5,100 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 699,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 760,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

