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16.10.2026 06:31:29
and factory,inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
and factory,inc Registered hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,16 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -13,640 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 930,0 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 790,9 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,650 JPY beziffert, während im Vorjahr -28,950 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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