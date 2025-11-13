Andean Precious Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Andean Precious Metals hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,40 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 124,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at