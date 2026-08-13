Andean Precious Metals legte Quartalsergebnis vor

Andean Precious Metals hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,29 Prozent auf 93,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Andean Precious Metals 102,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at