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12.11.2026 06:31:28
Andean Precious Metals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Andean Precious Metals veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,31 CAD gegenüber 0,400 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Andean Precious Metals im vergangenen Quartal 275,2 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Andean Precious Metals 124,5 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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