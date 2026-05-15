Andean Precious Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Andean Precious Metals hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Andean Precious Metals ein EPS von 0,140 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 151,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,8 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 88,9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at