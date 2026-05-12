CALBEE Aktie
WKN DE: A1JH47 / ISIN: JP3220580009
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12.05.2026 18:06:42
Anderes Design bei Calbee: Iran-Krieg erzwingt graue Chips-Tüten in Japan
Veränderungen von Verpackungen, Farben und Designs sind für Unternehmen nichts Ungewöhnliches. Dass die Produkte des japanischen Chips-Herstellers Calbee künftig weniger farbenfroh daherkommen, hat aber nichts mit Unternehmensstrategie zu tun, sondern mit der Weltpolitik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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