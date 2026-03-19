Andersen Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Andersen Group A hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,770 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 170,4 Millionen USD – ein Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Andersen Group A 142,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahr waren 10,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,64 Prozent auf 838,69 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 731,59 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at