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15.05.2026 06:31:29
Andersen Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Andersen Group A hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 4,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,71 Prozent auf 240,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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