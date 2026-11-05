Andersons hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Andersons hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 0,590 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,83 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,68 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at