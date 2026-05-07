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07.05.2026 06:31:29
Andersons: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Andersons hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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