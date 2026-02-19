|
19.02.2026 06:31:28
Andersons stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Andersons hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,79 Prozent auf 2,54 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,12 Milliarden USD gelegen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,79 USD. Im Vorjahr waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden.
Andersons hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 11,01 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
